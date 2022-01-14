Вилила повний ківш окропу: на Донеччині 45-річна жінка вбила свого товариша по чарці

У Донецькій області судитимуть 45-річну жінку, яка облила окропом свого товариша по чарці. Внаслідок отриманих опіків чоловік помер.

Інцидент стався у ніч на 30 жовтня у Краматорську. Перебуваючи у компанії знайомих, жінка почала сваритися з чоловіком, молодшим за неї на 10 років.

Коли слова не допомогли, 35-річний чоловік вдарив її кулаком в обличчя. У відповідь на це жінка вийшла на кухню, закип’ятила воду у металевому ківшику та вилила окріп йому на тіло.

– Чоловік отримав 40% опіків тіла. Наступного дня жінка виявила знайомого без ознак життя, – повідомляли у поліції.

Судмедексперт встановив, що на тілі 35-річного чоловіка були термічні опіки рук, ніг і тулубу.

Що загрожує жінці

Як з’ясувалося, підозрювана жінка 14 років свого життя провела за ґратами. Її визнали винною у скоєнні умисного вбивства з хуліганських мотивів.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 ст. 121 (Тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років.

Досудове розслідування завершено, і обвинувальний акт вже направлено до суду. Під час слідства жінка перебувала в СІЗО.

Джерела: Донецька обласна прокуратура, Нацполіція