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Извержение подводного вулкана нанесло значительный ущерб королевству Тонга

Юля Захарченко редактор ленты
Вулкан Индонезия

Извержение подводного вулкана на острове Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай привело к цунами в отдаленных странах Тихоокеанского региона. Это нанесло значительный ущерб королевству Тонга.

Вулкан извергался в течение восьми минут, вызвав выбросы пепла в воздух. Вскоре цунами надвинулось на королевство Тонга.

Вода затопила главный порт и столицу Нукуалофа. В городе выключили электроэнергию, поэтому связь с жителями острова прервалась.

Вулканолог из Оклендского университета Шейн Кронин предполагает, что вулканический пепел может вызвать кислотные дожди, однако он не представляет угрозы для жизни и здоровья людей.

Силы обороны Новой Зеландии следят за ситуацией в королевстве Тонга. Официальные представители заявили, что готовы оказать помощь, если правительство попросит о ней.

Вулканолог отметил, что последнее извержение подводного вулкана такого масштаба произошло примерно в 1 100 году нашей эры, а перед этим — в 200 году н. э.

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Источник: BBC

Фото: Dreamstime

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