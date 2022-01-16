Извержение подводного вулкана нанесло значительный ущерб королевству Тонга

Извержение подводного вулкана на острове Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай привело к цунами в отдаленных странах Тихоокеанского региона. Это нанесло значительный ущерб королевству Тонга.
Вулкан извергался в течение восьми минут, вызвав выбросы пепла в воздух. Вскоре цунами надвинулось на королевство Тонга.
(Video from Yesterday January 14, 2022)
This was the first eruption of the Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai Volcano The First Day (Friday, January 14)
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— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 15, 2022
Вода затопила главный порт и столицу Нукуалофа. В городе выключили электроэнергию, поэтому связь с жителями острова прервалась.
Вулканолог из Оклендского университета Шейн Кронин предполагает, что вулканический пепел может вызвать кислотные дожди, однако он не представляет угрозы для жизни и здоровья людей.
Tsunami videos out of Tonga ???????? this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe
— Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022
Силы обороны Новой Зеландии следят за ситуацией в королевстве Тонга. Официальные представители заявили, что готовы оказать помощь, если правительство попросит о ней.
Вулканолог отметил, что последнее извержение подводного вулкана такого масштаба произошло примерно в 1 100 году нашей эры, а перед этим — в 200 году н. э.