Извержение подводного вулкана нанесло значительный ущерб королевству Тонга

Извержение подводного вулкана на острове Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай привело к цунами в отдаленных странах Тихоокеанского региона. Это нанесло значительный ущерб королевству Тонга.

Вулкан извергался в течение восьми минут, вызвав выбросы пепла в воздух. Вскоре цунами надвинулось на королевство Тонга.

Вода затопила главный порт и столицу Нукуалофа. В городе выключили электроэнергию, поэтому связь с жителями острова прервалась.

Вулканолог из Оклендского университета Шейн Кронин предполагает, что вулканический пепел может вызвать кислотные дожди, однако он не представляет угрозы для жизни и здоровья людей.

Tsunami videos out of Tonga ???????? this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Силы обороны Новой Зеландии следят за ситуацией в королевстве Тонга. Официальные представители заявили, что готовы оказать помощь, если правительство попросит о ней.

Вулканолог отметил, что последнее извержение подводного вулкана такого масштаба произошло примерно в 1 100 году нашей эры, а перед этим — в 200 году н. э.