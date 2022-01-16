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Виверження підводного вулкана завдало значної шкоди королівству Тонга

Юля Захарченко редакторка стрічки
Вулкан Индонезия

Виверження підводного вулкана на острові Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спричинило цунамі у віддалених країнах Тихоокеанського регіону. Це завдало значної шкоди королівству Тонга.

Вулкан вивергався протягом восьми хвилин, спричинивши викиди попелу в повітря. Незабаром цунамі насунулося на королівство Тонга.

Вода затопила головний порт та столицю Нукуалофа. У місті вимкнули електроенергію, тому зв’язок з жителями острова перервався.

Вулканолог з Оклендського університету Шейн Кронін припускає, що вулканічний попіл може викликати кислотні дощі, однак він не становить загрози для життя та здоров’я людей.

Сили оборони Нової Зеландії наразі стежать за ситуацією у королівстві Тонга. Офіційні представники заявили, що готові надати допомогу, якщо уряд попросить про неї.

Вулканолог зазначив, що востаннє виверження підводного вулкана такого масштабу відбулося приблизно у 1100 році нашої ери, а перед цим – у 200 році н. е.

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Джерело: BBC

Фото: Dreamstime

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