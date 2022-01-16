Виверження підводного вулкана завдало значної шкоди королівству Тонга

Виверження підводного вулкана на острові Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спричинило цунамі у віддалених країнах Тихоокеанського регіону. Це завдало значної шкоди королівству Тонга.

Вулкан вивергався протягом восьми хвилин, спричинивши викиди попелу в повітря. Незабаром цунамі насунулося на королівство Тонга.

Вода затопила головний порт та столицю Нукуалофа. У місті вимкнули електроенергію, тому зв’язок з жителями острова перервався.

Вулканолог з Оклендського університету Шейн Кронін припускає, що вулканічний попіл може викликати кислотні дощі, однак він не становить загрози для життя та здоров’я людей.

Tsunami videos out of Tonga ???????? this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Сили оборони Нової Зеландії наразі стежать за ситуацією у королівстві Тонга. Офіційні представники заявили, що готові надати допомогу, якщо уряд попросить про неї.

Вулканолог зазначив, що востаннє виверження підводного вулкана такого масштабу відбулося приблизно у 1100 році нашої ери, а перед цим – у 200 році н. е.