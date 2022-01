Виверження підводного вулкана завдало значної шкоди королівству Тонга

Виверження підводного вулкана на острові Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спричинило цунамі у віддалених країнах Тихоокеанського регіону. Це завдало значної шкоди королівству Тонга.

Вулкан вивергався протягом восьми хвилин, спричинивши викиди попелу в повітря. Незабаром цунамі насунулося на королівство Тонга.

(Video from Yesterday January 14, 2022)

This was the first eruption of the Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai Volcano The First Day (Friday, January 14)

#volcano #Tonga #HungaTonga #HungaTongaHungaHaapai #underwater #volcano#Tsunami #Tonga #Oceania pic.twitter.com/YN9dLIl3VA

— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 15, 2022