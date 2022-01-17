У Карпатах травмувався іноземний турист. Він залишатиметься на горі Піп Іван до наступного дня через ускладнені погодні умови.

Повідомлення до рятувальників з проханням про допомогу надійшло від однієї з американських компаній.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, орієнтовно за 200 м від вершини біля гори Піп Іван на Закарпатті травмувався громадянин Польщі.

Щоб надати допомогу постраждалому, направили трьох чергових рятувальників пошукового поста. Через годину травмованого мандрівника вдалося знайти.

Бійці ДСНС супроводжували чоловіка до вершини гори Піп Іван, де чергові несуть службу. Проте чоловіка не можуть спустити з гори 17 січня через сильний вітер та мороз.

Рятувальники вирішили, що через ускладнення погодних умов це краще зробити наступного дня, тобто 18 січня.

Наразі на горі спостерігаються пориви вітру до 20 м/с та видимість до 10 м, а температура повітря тримається на рівні -13 градусів морозу.