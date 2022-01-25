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Встретил на вокзале одну: в Здолбунове ищут мужчину, который развращал 13-летнюю девочку

Наташа Тарчевська редактор ленты
Встретил на вокзале одну: в Здолбунове ищут мужчину, который развращал 13-летнюю девочку

В Ровенской области разыскивают мужчину, который пытался развратить 13-летнюю школьницу прямо на улице.

Инцидент произошел вечером 24 января в Здолбунове. Полиция открыла дело после публикации матери пострадавшей девочки, которая рассказала о случившемся.

После одного из кружков 13-летняя девочка на автобусе возвращалась из Ровно в родной город. Уже на вокзале она поняла, что за ней следует незнакомец.

Девочка не растерялась и позвонила по телефону старшему брату, чтобы отпугнуть мужчину, однако это не изменило его планы.

— Когда она остановилась, чтобы пропустить вперед мужчину, тот продемонстрировал свои половые органы, — говорится в сообщении полиции.

Испуганный ребенок забежал в ближайший магазин: там она дождалась брата, который безопасно довел девочку домой. После услышанного ее 41-летняя мать поделилась историей на своей странице в Facebook.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.156 (Совершение развратных действий в отношении малолетней) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого мужчину, следственные действия продолжаются.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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