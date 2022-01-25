Зустрів на вокзалі одну: у Здолбунові шукають чоловіка, який розбещував 13-річну дівчинку

У Рівненській області розшукують чоловіка, який намагався розбестити 13-річну школярку прямо на вулиці.

Інцидент стався ввечері 24 січня у Здолбунові. Поліція відкрила справу після публікації матері постраждалої дівчинки, яка розповіла про те, що сталося.

Після одного із гуртків 13-річна дівчинка автобусом поверталася з Рівного до рідного міста. На вокзалі вона зрозуміла, що за нею слідом прямує незнайомець.

Дівчинка не розгубилася і зателефонувала старшому брату, аби відлякати чоловіка, однак це не змінило його плани.

– Коли ж вона зупинилася, щоб пропустити вперед чоловіка, той продемонстрував свої статеві органи, – йдеться у повідомленні поліції.

Перелякана дитина забігла у найближчий магазин, де дочекалася брата, який безпечно довів її додому. Після почутого 41-річна матір дівчинки поділилася історією на своїй сторінці у Facebook.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.156 (Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Наразі правоохоронці розшукують підозрюваного чоловіка, слідчі дії тривають.