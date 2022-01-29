Женщина погибла на месте, мужчину пытались спасти: под Львовом поезд сбил двух человек

Во Львовской области пассажирский поезд сбил двух местных жителей. В результате удара женщина погибла на месте, а мужчина скончался в больнице.

Инцидент произошел около двух ночи 29 января на железнодорожной станции Пустомыты. Мужчина и женщина по невыясненным причинам находились на путях, когда на них наехал поезд сообщением Ужгород-Лисичанск.

Работники железной дороги обнаружили их тела у перегона Глина Навария – Щирец, после чего сразу вызвали полицию и медиков.

Бригада врачей констатировала смерть 42-летней женщины. 51-летнего мужчину госпитализировали, однако ближе к утру он скончался.

Были ли погибшие супругами и было ли это самоубийство, в ближайшее время установит полиция.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта) УК Украины.