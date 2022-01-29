Жінка загинула на місці, чоловіка намагалися врятувати: під Львовом поїзд збив двох людей

У Львівській області пасажирський потяг збив двох місцевих мешканців. Внаслідок удару жінка загинула на місці, а чоловік помер у лікарні.

Інцидент стався близько другої ночі 29 січня на залізничній станції Пустомити. Чоловік і жінка за нез’ясованих причин перебували на колії, коли на них наїхав потяг сполученням Ужгород-Лисичанськ.

Працівники залізниці знайшли їхні тіла біля перегону Глина Наварія – Щирець, після чого одразу викликали поліцію та медиків.

Бригада лікарів констатувала смерть 42-річної жінки. 51-річного чоловіка госпіталізували, однак ближче до ранку він помер.

Чи були загиблі чоловіком та дружиною і чи було це самогубство, встановлюватиме поліція.

Кримінальне провадження відкрито за за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту) КК України.