Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Жінка загинула на місці, чоловіка намагалися врятувати: під Львовом поїзд збив двох людей

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Жінка загинула на місці, чоловіка намагалися врятувати: під Львовом поїзд збив двох людей

У Львівській області пасажирський потяг збив двох місцевих мешканців. Внаслідок удару жінка загинула на місці, а чоловік помер у лікарні.

Інцидент стався близько другої ночі 29 січня на залізничній станції Пустомити. Чоловік і жінка за нез’ясованих причин перебували на колії, коли на них наїхав потяг сполученням Ужгород-Лисичанськ.

Працівники залізниці знайшли їхні тіла біля перегону Глина Наварія – Щирець, після чого одразу викликали поліцію та медиків.

Бригада лікарів констатувала смерть 42-річної жінки. 51-річного чоловіка госпіталізували, однак ближче до ранку він помер.

Чи були загиблі чоловіком та дружиною і чи було це самогубство, встановлюватиме поліція.

Кримінальне провадження відкрито за за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту) КК України.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка