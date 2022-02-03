Кровавый след вел на улицу: на Полтавщине 37-летний мужчина до смерти забил родного брата

В Полтавской области был жестоко убит 36-летний мужчина. Вместе с двумя братьями он проживал в одном доме и очередной скандал закончился трагедией.

Инцидент произошел в одном из сел Лубенского района. В тот вечер 36-летний Василий вместе с 37-летним братом Николаем ужинали и употребляли спиртное.

Старшего брата ужасно разозлило, что изрядно захмелевший Василий стал по-свински вести себя за столом, и указал ему на дверь. Ссора закончился тем, что младший брат все же ушел из дома.

Мужчина планировал остаться ночевать в летней кухне, однако ночью пьяный Николай вышел на улицу дальше выяснять отношения. 37-летний мужчина нанес младшему брату десятки ударов, и к утру тот скончался.

Что рассказал третий брат

Полицию вызвал Александр — владелец дома и третий брат мужчин. Он едва не потерял сознание, когда утром увидел окровавленного брата на своей кухне.

Над его холодным телом плакал Николай, который тоже не мог поверить, что убил младшего брата.

– Я проснулся где-то утром. Слышу, кто-то разговаривает на кухне. Выхожу – тут Вася лежит. Николай на коленях, плачет: Васька, проснись. Я подошел, Ваську за руку – а он уже холодный, – вспоминает Александр.

Позже Николай признался полицейским, что учил брата “правильным манерам” с помощью кулаков. Очевидно, делал это долго и упорно, ведь кроме крыльца, кровью была заляпана кухня и коридор.

По словам Александра, он пустил обоих братьев к себе пожить, потому что решил пожалеть их. Мужчина не скрывает, что старший Николай и его неоднократно избивал.

– Я жил один. Колян сам приехал ко мне, жил уже года два. Поднимал на меня руку, колотил. А я не мог, не мог его прогнать, куда же я его прогоню? Места у меня для всех хватало, – признается мужчина.

Сейчас Александр остался один в собственном доме. Он собирался делать ремонт, однако сейчас все время тратит на то, чтобы отмыть комнату от крови собственного брата.

Что говорят в полиции

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

После получения подозрения 37-летнему Николаю избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО. В полиции добавляют, что раньше мужчина уже отсидел один срок за аналогичное преступление: тогда его жертвой стала родственница.

Сейчас мужчине снова грозит от семи до десяти лет за решеткой. Досудебное расследование продолжается.