Кривавий слід вів на вулицю: на Полтавщині 37-річний чоловік до смерті забив рідного брата

У Полтавській області жорстоко вбили 36-річного чоловіка. Разом із двома братами він проживав у одному будинку, і черговий скандал скінчився трагедією.

Інцидент стався в одному із сіл Лубенського району. Того вечора 36-річний Василь разом із 37-річним братом Миколою вечеряли і вживали спиртне.

Старшого брата страшенно розізлило, що добряче захмелілий Василь став по-свинськи поводитися за столом, і вказав йому на двері. Скандал закінчився тим, що молодший брат все ж пішов з дому.

Чоловік планував залишитися ночувати у літній кухні, однак серед ночі п’яний Микола вийшов на вулицю далі з’ясовувати стосунки. 37-річний чоловік наніс молодшому брату десятки ударів, і на ранок той помер.

Що розповів третій брат

Поліцію викликав Олександр – власник будинку і третій брат чоловіків. Він мало не втратив свідомість, коли вранці побачив закривавленого брата на своїй кухні.

Над його холодним тілом плакав Микола, який також не міг повірити, що вбив молодшого брата.

– Я проснувся десь вранці. Чую, хтось розмовляє на кухні. Виходжу – отут Василь лежить. Микола на колінах, плаче: “Васька, прокинься”. Я підійшов – Ваську за руку – а він уже холодний, – пригадує Олександр.

Пізніше Микола зізнався поліцейським, що вчив брата “правильних манер” за допомогою кулаків. Вочевидь, робив це довго і завзято, адже, крім ганку, кров’ю була заляпана кухня та коридор.

За словами Олександра, він пустив обох братів до себе пожити, бо вирішив пожаліти їх. Чоловік не приховує, що старший Микола і його неодноразово лупцював.

– Я жив один. Колян сам приїхав до мене, жив уже роки два. Піднімав на мене руку, дубасив. А я не міг, не міг його прогнати, куди ж я його прожену? Місця у мене для всіх вистачало, – зізнається чоловік.

Зараз Олександр один залишився у власному домі. Він збирався робити ремонт, однак зараз весь час тратить на те, аби відмити кімнати від крові власного брата.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Після отримання підозри 37-річному Миколі обрали запобіжний захід у вигляді утримування в СІЗО. У поліції додають, що раніше чоловік вже відсидів один термін за аналогічний злочин: тоді його жертвою стала родичка.

Нині чоловікові знову загрожує від семи до десяти років за ґратами. Досудове розслідування триває.