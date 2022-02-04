Шла пена изо рта: на Хмельнитчине две сестры отравились угарным газом, спасли только одну

В Хмельницкой области в результате отравления угарным газом умерла женщина. Ее родную сестру удалось спасти, она находится в больнице.

В тот вечер две женщины решили попить чаю со сладостями на летней кухне, однако их ужин затянулся до утра.

Пенсионер Иван Васильевич, муж одной из сестер, утром нигде не мог найти жену: ее не было ни дома, ни во дворе. Когда он ушел в летнюю кухню, дверь оказалась закрыта изнутри.

Журналистам мужчина рассказал, что в летней кухне увидел только сестру жены, Марию.

– Я где-то ближе к восьми утра вышел из дома, смотрю – а там у них свет горит. Я к двери – закрыт. Смотрю, а сестра ее сидит за столом, голову склонила вниз, а в руке у нее был тонометр, – вспоминает Иван Васильевич.

Поняв, что женщине плохо, он сразу позвал на помощь соседа, чтобы выломать дверь. Когда они вошли внутрь, 71-летняя Мария делала последние дыхания и буквально через несколько минут умерла.

Жена Алла в это время лежала в соседней комнате летней кухни и задыхалась. Иван Васильевич не растерялся и вернул ее к жизни.

– Жена лежит на постели, а изо рта пена, белая пена. Я тогда бегом говорю соседу, дай ложку. Зубы у нее зажаты, я ложкой их развел, увидел, что язык втянут. Но я так хорошо развел и она начала дышать, но глаза вверх были закатаны, – признался мужчина.

Врачи спасли вторую сестру

72-летнюю Аллу Антоновну в тяжелом состоянии госпитализировали. К счастью, медики успели спасти женщину.

– Больная была доставлена ​​бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. Дышала она самостоятельно. Больная госпитализирована в реанимационное отделение, переведена на искусственную вентиляцию легких. Утром она экстубирована, дышит самостоятельно, — заверили врачи.

Соседи убеждены, что в тот вечер две сестры сами не поняли, что произошло, и даже не смогли позвать на помощь.

Причина трагедии – в печной задвижке: женщины рано ее закрыли и таким образом впустили в дом угарный газ.

Спасатели призывают помнить, что самое распространенное заблуждение, которое может стоить жизни — закрывать дымовую задвижку, пока происходит горение в печи. В это время есть вероятность попадания продуктов сгорания в дом.