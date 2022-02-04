Йшла піна з рота: на Хмельниччині дві сестри отруїлися чадним газом, врятували лише одну

У Хмельницькій області внаслідок отруєння чадним газом померла жінка. Її рідну сестру вдалося врятувати, вона перебуває у лікарні.

Того вечора двоє жінок вирішили попити чаю із солодощами на літній кухні, однак їхня вечеря затягнулася до ранку.

Пенсіонер Іван Васильович, чоловік однієї із сестер, вранці ніде не міг знайти дружину: її не було ані вдома, ані на подвір’ї. Коли він пішов у літню кухню, двері виявилися зачиненими зсередини.

Журналістам чоловік розповів, що в літній кухні побачив лише сестру дружини, Марію.

– Я десь ближче до восьмої ранку вийшов з хати, дивлюся – а там у них світло горить. Я до дверей – зачинено. Дивлюся, а сестра її сидить за столом, голову схилила вниз, а в руці у неї був тонометр, – пригадує Іван Васильович.

Зрозумівши, що жінці зле, він відразу покликав на допомогу сусіда, аби разом виламати двері. Коли вони зайшли всередину, 71-річна Марія робила останні подихи і буквально за кілька хвилин померла.

Дружина Алла у цей час лежала в сусідній кімнаті літньої кухні і задихалася. Іван Васильович не розгубився і повернув її до життя.

– Жінка лежить на постілі, а з рота піна, біла піна. Я тоді бігом кажу сусіду, дай ложку. Зуби у неї затиснуті, я ложкою їх розвів, побачив, що язик втягнутий. Но я так добре розвів і вона почала дихати, але очі вверх були закатані, – зізнався чоловік.

Лікарі врятували другу сестру

72-річну Аллу Антонівну у тяжкому стані госпіталізували. На щастя, медики встигли врятувати жінку.

– Хвора була доставлена бригадою швидкої допомоги у вкрай важкому стані. Дихала вона самостійно. Хвора шпиталізована у реанімаційне відділення, переведена на штучну вентиляцію легень. На ранок вона екстубована, дихає самостійно, – запевнили лікарі.

Сусіди переконані, що того вечора дві сестри самі не зрозуміли, що сталося, і навіть не змогли покликати на допомогу.

Причина трагедії – у пічній засувці: жінки зарано її закрили і таким чином впустили в будинок чадний газ.

Рятувальники закликають пам’ятати, що найпоширеніша помилка, яка може коштувати життя – закривати димову засувку, поки відбувається горіння в печі. Саме тоді є ймовірність потрапляння продуктів згоряння до будинку.