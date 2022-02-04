Жителя города Курахово Донецкой области подозревают в умышленном убийстве трехлетнего мальчика.

Эксперты установили, что ребенок умер от тупой травмы головы, повлекшей кровоизлияние под твердую мозговую оболочку.

Мальчика, который с рождения не мог самостоятельно двигаться, мужчина избил до смерти еще в январе.

В это время дома находилась сожительница злоумышленника и еще двое малолетних детей.

Как установили следователи, мужчина среди ночи взял малыша на руки и начал заставлять его ходить.

После того, как ребенок расплакался, начал бить его руками. В конце концов мальчик умер от многочисленных телесных повреждений.

На утро мужчина положил тело ребенка в сумку и отнес на заброшенный участок садового товарищества в двух километрах от дома. Там и закопал его.

Об исчезновении одного из внуков правоохранителям сообщила бабушка.

После следственно-оперативных мероприятий мужчину разоблачили и задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.