Жителя міста Курахове Донецької області підозрюють в умисному вбивстві трирічного хлопчика.

Експерти встановили, що дитина померла від тупої травми голови, що спричинила крововилив під тверду мозкову оболонку.

Хлопчика, що з народження не міг самостійно рухатись, чоловік побив до смерті ще в січні.

У цей час удома перебувала співмешканка зловмисника та ще двоє малолітніх дітей.

Як встановили слідчі, чоловік серед ночі взяв малечу на руки та почав примушувати ходити.

Після того, як дитина розплакалась, почав бити її руками. Зрештою хлопчик помер від численних тілесних ушкоджень.

На ранок чоловік поклав тіло дитини в сумку та відніс до покинутої ділянки садового товариства за два кілометри від будинку. Там і закопав його.

Про зникнення одного з онуків правоохоронцям повідомила бабуся.

Після слідчо-оперативних заходів чоловіка викрили та затримали.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.