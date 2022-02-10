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Зацепило фурой: в Днепре монтажники вылетели из автовышки, один из них в реанимации

Наташа Тарчевська редактор ленты
Зацепило фурой: в Днепре монтажники вылетели из автовышки, один из них в реанимации

В Днепре водитель грузовика MAN во время движения задел 10-метровую автовышку, на которой находились два монтажника. В результате столкновения один из мужчин получил незначительные травмы, другой находится в реанимации.

ДТП произошло 9 февраля на Набережной Победы. В соцсетях быстро распространилось видео, где зафиксирован момент аварии.

Установлено, что на автовышке находились два работника КП Горсвет. По словам директора предприятия Синергия, в тот день они были пристегнуты и снабжены всеми необходимыми средствами защиты.

– Монтажники меняли сеть уличного освещения. В автовышке на высоте около 10 метров находились два монтажника, — подтвердил Азимов Батыр.

К моменту ДТП рабочее место монтажников было оборудовано всеми необходимыми дорожными знаками и конусами. Все обстоятельства инцидента будут выяснять правоохранители, после чего будет дана правовая оценка.

В каком состоянии монтажники

По состоянию на 10 февраля один из работников, зацепившийся за страховку и сумевший избежать падения, уже находится дома. Кроме незначительных синяков и ушибов, с ним все хорошо.

Второй монтажник сразу после падения был госпитализирован в областную больницу имени Мечникова. В настоящее время мужчина находится в реанимации.

Директор предприятия также заверил, что семьи потерпевших получат все необходимые медикаменты для выздоровления.

Источник: Днепр Оперативный

Фото: Depositphotos

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