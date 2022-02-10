Зачепило фурою: у Дніпрі монтажники вилетіли з автовежі, один із них в реанімації

У Дніпрі водій вантажівки MAN під час руху зачепив 10-метрову автовежу, на якій перебувало двоє монтажників. Внаслідок зіткнення один із чоловіків отримав незначні травми, інший перебуває у реанімації.

ДТП сталася 9 лютого на Набережній Перемоги. У соцмережах швидко поширилося відео, де зафіксовано момент аварії.

Встановлено, що на автовежі перебувало двоє працівників КП Міськсвітло. За словами директора підприємства Синергія, того дня співробітники були пристебнуті ы забезпечені всіма необхідними засобами захисту.

– Монтажники міняли мережу вуличного освітлення. В автовежі на висоті близько 10 метрів перебували двоє монтажників, – підтвердив Азімов Батир.

На момент ДТП робоче місце монтажників було обладнане всіма необхідними дорожніми знаками та конусами. Усі обставини інциденту будуть з’ясовувати правоохоронці, після чого буде надана правова оцінка.

У якому стані монтажники

Станом на 10 лютого один із працівників, який зачепився за страховку і зміг уникнути падіння, вже перебуває вдома. Окрім незначних синців та забоїв, з ним усе добре.

Другий монтажник відразу після падіння був госпіталізований до обласної лікарні імені Мечникова. Наразі чоловік перебуває у реанімації.

Директор підприємства також запевнив, що родини потерпілих отримають усі необхідні медикаменти для одужання.

Джерело: Днепр Оперативный