В Борисполе водитель Mazda совершил наезд на пять припаркованных автомобилей на улице Головатого.
Чрезвычайное происшествие случилось около 22.00 9 февраля.
Мужчина одновременно задел машины Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. В результате ДТП никто из людей не пострадал.
Когда на место происшествия прибыли патрульные, то заметили, что мужчина имеет явные признаки алкогольного опьянения.
Водитель кричал, нецензурно выражался и не реагировал на замечания. Пройти освидетельствование на состояние опьянения отказался.
После этого правонарушителя доставили в отделение полиции.
Там на него составили два протокола из-за нарушения правил дорожного движения, повлекшего ДТП, а также протоколы из-за того, что покинул место аварии и управлял автомобилем в состоянии опьянения.
Отдельный протокол также касался хулиганских действий.
Вынесли правоохранители еще и постановление по факту управления транспортным средством без водительского удостоверения.
В настоящее время водитель отстранен от управления автомобилем.
Источник: Патрульная полиция Киевской области