В Борисполе водитель Mazda совершил наезд на пять припаркованных автомобилей на улице Головатого.

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Чрезвычайное происшествие случилось около 22.00 9 февраля.

Мужчина одновременно задел машины Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. В результате ДТП никто из людей не пострадал.

Когда на место происшествия прибыли патрульные, то заметили, что мужчина имеет явные признаки алкогольного опьянения.

Водитель кричал, нецензурно выражался и не реагировал на замечания. Пройти освидетельствование на состояние опьянения отказался.

После этого правонарушителя доставили в отделение полиции.

Там на него составили два протокола из-за нарушения правил дорожного движения, повлекшего ДТП, а также протоколы из-за того, что покинул место аварии и управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Отдельный протокол также касался хулиганских действий.

Вынесли правоохранители еще и постановление по факту управления транспортным средством без водительского удостоверения.

В настоящее время водитель отстранен от управления автомобилем.

Источник: Патрульная полиция Киевской области