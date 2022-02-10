Зім’яв Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ: у Борисполі водій в’їхав у 5 автівок

У Борисполі водій Mazda здійснив наїзд на п’ять припаркованих автомобілів на вулиці Головатого.

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Надзвичайна подія сталась близько 22.00 9 лютого.

Чоловік одночасно зачепив автівки Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. Унаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав.

Коли на місце події прибули патрульні, то помітили, що чоловік має очевидні ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій кричав, нецензурно висловлювався та не реагував на зауваження. Пройти огляд на стан сп’яніння відмовився.

Після цього правопорушника доставили до відділку поліції.

Там на нього склали два протоколи через порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, а також протоколи через те, що залишив місце аварії та керував автомобілем у стані сп’яніння.

Окремий протокол також стосувався хуліганських дій.

Винесли правоохоронці ще й постанову через керування транспортним засобом без посвідчення водія.

Нині водій відсторонений від керування авто.

Джерело: Патрульна поліція Київської області