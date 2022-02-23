В Генконсульстве РФ во Львове дымят остатки документов, которые сожгли перед побегом сотрудники.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Об этом в Telegram сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

О пожаре в Генконсульстве РФ первым сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Замминистра МВД сразу проверил информацию и сообщил, что пожара там нет.

Убегали и жгли документы: стала известна причина дыма над Генконсульством РФ во Львове / 3 фотографии

Чрезвычайное происшествие, отмечает Антон Геращенко, по данным полиции, произошло после того, как 22 февраля все сотрудники, кроме нескольких сторожей, покинули Консульство РФ во Львове.

Вечером 22 февраля появилось видео сожжения документов в консульстве Российской Федерации в Одессе.

Об эвакуации дипломатов и сотрудников посольств и генконсульств из Украины Российская Федерация объявила также 22 февраля.

В ведомстве России добавили, что, по их мнению, против российских дипломатов “совершались акты агрессии, а также был нанесен вред Российскому центру науки и культуры в столице Украины”.

Напомним, что 21 февраля Россия признала “ДНР” и “ЛНР”, а 22 февраля Совет федерации РФ в ответ на запрос Владимира Путина разрешил использование российской армии за рубежом.

Источник: Антон Геращенко, Игорь Зинкевич

Фото: Игорь Зинкевич