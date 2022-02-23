У Генконсульстві РФ у Львові димлять залишки документів, які спалили перед втечею співробітники.

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Про це в Telegram повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Про пожежу в Генконсульстві РФ першим повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Заступник міністра МВС відразу перевірив інформацію та повідомив, що пожежі там немає.

Тікали й палили документи: стала відома причина диму над Генконсульством РФ у Львові / 3 фотографии

Надзвичайна подія, зауважує Антон Геращенко, за даними поліції, сталась після того, як 22 лютого всі співробітники, крім кількох сторожів, покинули Консульство РФ у Львові.

Джерело: Антон Геращенко, Ігор Зінкевич

Фото: Ігор Зінкевич