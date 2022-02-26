Российские войска остановились возле Конотопа, боевики требуют еду у местных — Минобороны

Российские оккупанты остановились возле Конотопа из-за проблем с топливом и едой. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Известно, что танкисты ходят с канистрами и пытаются купить топливо, а солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. В окрестностях Конотопа расположено около 40 единиц сожженной российской техники.

— У российско-фашистских захватчиков — проблема с горючим и снабжением. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов. Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Относительно питания российских солдат рекомендаций не даем. Вы сами все знаете, – сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Вооруженные силы Украины, Национальная полиция и территориальная оборона удерживают контроль над значительной частью украинской территории, потерпевшей удары со стороны Российской Федерации. В этом уверен советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Если сопоставить военные потенциалы Украины и России, то мы держимся очень эффективно. Наши враги хотят решить ключевую задачу – зажать Киев и основные города востока и юга Украины. Мы чувствуем их планы, особенно это понимает руководство ВСУ, – отметил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что тактика, применяемая российско-оккупационными войсками, частично напоминает террористические методы, когда обстреливают жилые кварталы.

Боевики продолжают целиться огнем в гражданские объекты, сегодня были даже обстрелы детских садов, подчеркнул Подоляк.