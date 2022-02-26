Російські війська зупинилися біля Конотопу, бойовики вимагають їжу у місцевих – Міноборони

Російські окупанти зупинилися поблизу Конотопа через проблеми з пальним та їжею. Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.

Відомо, що танкісти ходять з каністрами та намагаються купити пальне, а солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. На околицях Конотопа розташовано близько 40 одиниць спаленої російської техніки.

– У російсько-фашистських загарбників проблема з пальним та постачанням. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів. Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Щодо харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте, – повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Збройні сили України, Національна поліція та територіальна оборона утримують контроль над значною частиною української території, яка зазнала ударів з боку Російської Федерації. У цьому переконаний радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Якщо зіставити військові потенціали України та Росії, то ми тримаємося дуже ефективно. Наші вороги хочуть вирішити ключове завдання – затиснути Київ та основні міста сходу та півдня України. Ми відчуваємо їхні плани, а особливо це розуміє керівництво ЗСУ, – зазначив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента зазначив, що тактика, яку застосовують російсько-окупаційні війська, частково нагадує терористичні методи, коли обстрілюють житлові квартали.

Бойовики продовжують цілити вогнем у цивільні об’єкти, сьогодні були навіть обстріли дитячих садочків, наголосив Подоляк.