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Факты / Происшествия

В Мелитополе агрессор стрелял по участникам мирного митинга — есть пострадавший

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
В Мелитополе агрессор стрелял по участникам мирного митинга — есть пострадавший

В городе Мелитополь Запорожской области российские военные открыли огонь по мирным жителям, которые вышли на митинг в поддержку Украины.

Местные жители шли по городу, с украинским флагом в руках и скандировали: Слава Украине! и Слава нации!

На видео, которое обнародовали очевидцы, слышно несколько выстрелов и видно, как упал мужчина. Митингующие, которые были рядом с ним, говорят, что его ранили. По их словам, агрессор стрелял мирным жителям по ногам.

1 марта мэр города Иван Федоров заявил, что в Мелитополе сложилась очень трудная ситуация из-за вторжения РФ в Украину. Он напомнил, что Мелитополь принял на себя первые боевые действия еще 24 февраля.

Они шли не только в окрестностях города, но и в самом Мелитополе. Танковые сражения были непосредственно в центре.

В результате боев в районе Нового Мелитополя, граничащего с военной базой, было разрушено около 30 домов (или частично разрушены, или совсем не пригодны к использованию).

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