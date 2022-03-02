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Факты / Украина / Общество

Местные сами дают бой мародерам: мэр Мелитополя о текущей ситуации в городе

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Местные сами дают бой мародерам: мэр Мелитополя о текущей ситуации в городе

В Мелитополе сложилась очень сложная ситуация из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом заявил мэр города Иван Федоров.

— К сожалению, Мелитополь принял на себя первые боевые действия еще 24 февраля. Боевые действия были не только на окраинах города, но и в самом Мелитополе. Танковые сражения были непосредственно в центре города, — отметил глава Мелитополя.

Он добавил, что из-за этого разрешенных и общественные здания, и жилые дома. В частности, в районе Нового Мелитополя, который граничит с военной базой, разрушены около 30 домов (либо частично разрушены, либо и вовсе не пригодны к использованию).

Также он отметил, что все эти пять дней были коммунальные сложности.

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— Больше суток в городе не было электроэнергии, а следом за ней не было и водоснабжения, и теплоснабжения. Но нам удалось восстановить эту инфраструктуру. Пока есть перебои только с интернетом и мобильной связью, — рассказал Федоров.

Он отметил, что оккупантов по городу почти не видно. Однако есть огромный дискомфорт в том, что по Мелитополю идет много военной техники врага.

Также мэр города поделился, что мародерство — это огромная проблема для города.

— Это большая катастрофа. В первые дни, когда силовые структуры покинули город, когда криминалитет и социально неответственные люди почувствовали безвластие, то мародерство начало проникать во все улицы города, — отметил Иван Федоров.

По его словам, два дня назад была организована общественная безопасность силами жителей города.

— Со вчерашнего дня мы начали делать публичными тех людей, которые мародерствуют в городе, — рассказал мэр города.

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