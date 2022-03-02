У місті Мелітополь Запорізької області російські військові відкрили вогонь по мирних жителях, які вийшли на мітинг на підтримку України.

Місцеві жителі йшли містом, з українським прапором в руках і скандували: Слава Україні! і Слава нації!

На відео, яке оприлюднили очевидці, чутно кілька пострілів і видно, як впав чоловік. Учасники мітингу, які були поруч з ним, говорять, що його поранили. За їхніми словами, агресор стріляв мирним жителям по ногах.

1 березня мер міста Іван Федоров заявив, що у Мелітополі склалася дуже важка ситуація через вторгнення РФ до України. Він нагадав, що Мелітополь прийняв на себе перші бойові дії ще 24 лютого.

Вони точилися не лише на околицях міста, а й у самому Мелітополі. Танкові битви були безпосередньо у центрі.

Внаслідок боїв в районі Нового Мелітополя, який межує з військовою базою, було зруйновано близько 30 будинків (або частково зруйновані, або зовсім не придатні до використання).