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У Мелітополі агресор стріляв по учасниках мирного мітингу – є постраждалий

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Мелітополі агресор стріляв по учасниках мирного мітингу – є постраждалий

У місті Мелітополь Запорізької області російські військові відкрили вогонь по мирних жителях, які вийшли на мітинг на підтримку України.

Місцеві жителі йшли містом, з українським прапором в руках і скандували: Слава Україні! і Слава нації!

На відео, яке оприлюднили очевидці, чутно кілька пострілів і видно, як впав чоловік. Учасники мітингу, які були поруч з ним, говорять, що його поранили. За їхніми словами, агресор стріляв мирним жителям по ногах.

1 березня мер міста Іван Федоров заявив, що у Мелітополі склалася дуже важка ситуація через вторгнення РФ до України. Він нагадав, що Мелітополь прийняв на себе перші бойові дії ще 24 лютого.

Вони точилися не лише на околицях міста, а й у самому Мелітополі. Танкові битви були безпосередньо у центрі.

Внаслідок боїв в районі Нового Мелітополя, який межує з військовою базою, було зруйновано близько 30 будинків (або частково зруйновані, або зовсім не придатні до використання).

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