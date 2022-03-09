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Факты / Происшествия

Рядом с роддомом в Мариуполе нет военных объектов: что сейчас происходит на месте атаки

Юля Захарченко редактор ленты
Рядом с роддомом в Мариуполе нет военных объектов: что сейчас происходит на месте атаки

Российские войска сбросили бомбы на роддом, расположенный на проспекте Мира в Мариуполе. Здание полностью разрушено, из-за обстрелов врага может быть много погибших детей.

В эфире телеканала ICTV журналист рассказал, что происходит сейчас в Мариуполе на месте атаки.

Значительно разрушено здание детской больницы, расположенное рядом. На месте происшествия были только мирные жители, рядом нет военных объектов.

Журналист считает, что под завалами могут быть погибшие, однако официальные данные о пострадавших еще не появились.

Сразу после атаки на место происшествия отправились экстренные службы, спасатели, полицейские, чтобы разобрать завалы, обследовать детскую больницу и роддом.

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Фото: Нацполиция

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