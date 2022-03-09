Російські війська скинули бомби на пологовий будинок, розташований на проспекті Миру в Маріуполі. Будівля повністю зруйнована, через обстріли ворога може бути багато загиблих дітей.

В ефірі телеканалу ICTV журналіст розповів, що відбувається зараз у Маріуполі на місці атаки.

Значних руйнувань зазнала будівля дитячої лікарні, розташована поруч. На місці події були лише мирні жителі, поруч немає військових об’єктів.

Журналіст вважає, що під завалами можуть бути загиблі, проте офіційних даних щодо постраждалих ще не з’явилося.

Одразу після атаки на місце події поїхали екстрені служби, рятувальники, поліцейські, щоб розібрати завали, обстежити дитячу лікарню та пологовий будинок.