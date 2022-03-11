Юлия Захарченко, редактор ленты
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В Изюме не могут эвакуировать мирных жителей из-за ожесточенных боев
Из-за ожесточенных боев в городе Изюм под Харьковом по “зеленому коридору” не может проехать гуманитарная помощь и эвакуационные автобусы.
Об этом сообщил начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник.
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— Утром в городе началось ожесточенное сражение, взрывы не утихают. Прилегающие села также варварски обстреливаются российскими войсками, — отметил он.
Украинская армия и территориальная оборона сейчас героически защищают город, подчеркнул Стрельник.
– Мы молимся, чтобы им удалось остановить орду орков, которые сунут на южную часть города, как тараканы из всех щелей, – добавил начальник управления горсовета.
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