В Украине граждане могут пользоваться паспортом-книжечкой образца 1994 года или ID-картой. При этом сам по себе старый формат паспорта не является основанием для обязательной замены документа.

Однако для владельцев паспортов-книжечек есть отдельные требования после достижения 25 и 45 лет. Факты ICTV разобрались, есть ли штраф за паспорт-книжечку, когда нужно обновлять документ и как на это влияет военное положение.

Паспорт-книжечка: нужно ли менять

Паспорт-книжечка образца 1994 года не имеет ограниченного срока действия. ДМС отмечает, что обмен паспорта-книжечки на ID-карту возможен по желанию владельца.

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Обязательный обмен предусмотрен в определенных случаях:

если документ утерян или украден, поврежден;

в нем обнаружили ошибку;

изменились персональные данные;

фотография не была вовремя вклеена после 25 или 45 лет.

Когда нужно вклеивать фото

После достижения 25 и 45 лет в паспорт-книжечку необходимо вклеить новую фотографию. Сделать это нужно в течение 30 дней. Услуга бесплатная. Для вклеивания нужны паспорт, заявление и две фотографии размером 3,5 х 4,5 см.

Если обратиться позже чем через месяц после достижения 25 или 45 лет, паспорт-книжечка подлежит обмену на ID-карту, если нет решения суда о вклеивании фотографии.

Предусмотрен ли штраф за паспорт-книжечку

Штраф за паспорт-книжечку не предусмотрен только из-за того, что человек пользуется документом образца 1994 года.

Статья 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за проживание без паспорта или с недействительным паспортом. За первое нарушение предусмотрено предупреждение, а за повторное в течение года — штраф от 17 до 51 грн.

Поэтому вопрос о штрафе за паспорт-книжечку касается прежде всего ситуации, когда документ уже является недействительным.

Что меняется во время военного положения

На период военного положения действуют отдельные правила для паспортов, в которых не вклеена фотография после достижения 25 или 45 лет.

ДМС отмечает, что паспорта-книжечки, в которых не вклеена фотография, если срок для этого наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 года или после этой даты, остаются документами, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины.

Обменять такой паспорт или вклеить фотографию нужно в течение 30 календарных дней после прекращения или отмены военного положения. Это предусмотрено постановлением Кабмина №1202.

Когда паспорт-книжечку меняют на ID-карту

По данным ДМС, ID-карту оформляют вместо паспорта-книжечки в случае его потери или кражи, повреждения, изменения информации, обнаружения ошибки или пропуска срока для вклеивания фотографии после 25 или 45 лет.

Обменять паспорт-книжечку на ID-карту можно также по собственному желанию.

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