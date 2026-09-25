США предложили провести трехстороннюю встречу Украины, Соединенных Штатов и России на техническом уровне. Местом встречи американская сторона предложила ОАЭ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в пятницу, 25 сентября.

США предлагают провести трехстороннюю встречу на техническом уровне

— Что касается трехсторонней встречи, американская сторона предложила ее подготовить и в трехстороннем формате встретиться на техническом уровне, — рассказал Зеленский.

По словам президента, Украина сейчас ждет от США предложений относительно даты проведения встречи.

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— Ждем от США предложений относительно даты. А что касается где — Соединенные Штаты предложили Эмираты, — добавил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что после переговоров в Нью-Йорке украинская переговорная команда в течение 10 дней будет координировать позиции с европейской стороной.

Американские представители за это время должны провести консультации с россиянами.

— У нас была встреча с президентом США, мы проговорили общие вещи. После этого наша переговорная группа имела отдельную длительную встречу, где проговаривали соответствующие детали. Договоренность следующая: мы проинформируем и пообщаемся об этих деталях с европейской стороной, американцы поговорят с россиянами, и через 10 дней вернемся с тем или иным взглядом и с результатом, — сказал глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский считает саммит G20 потенциальной площадкой для проведения трехсторонней встречи Украины, США и России, которая может дать реальный результат.

По словам президента, американская сторона предложила провести такую встречу на полях G20.

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