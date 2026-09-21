20 сентября состоялся пятый, итоговый кастинг грандиозного сезона Україна має талант, который в этом году посвящен 35-летнему юбилею Независимости нашего государства.

Оценивали участников Стас Боклан, Елена Кравец и Артем Пивоваров, после длительных споров формировавших финальную десятку, причем четыре номера попали в турнирную таблицу автоматически благодаря нажатию золотых кнопок.

Кто прошел в финал Україна має талант 2026 — перечень финалистов

MAESTROPIANO (Алексей Беглецов)

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41-летний инструменталист из Киева поразил аудиторию виртуозным исполнением сложных композиций на фортепиано и завоевал первую в сезоне золотую кнопку непосредственно от Артема Пивоварова.

— Друг, ты в финале. Нет больше никаких препятствий. Я хочу тебя видеть в финале. Удиви меня. Пожалуйста, не подведи меня, – обратился к музыканту Артем Пивоваров.

Україна має талант

Фото: СТБ

Артур Гульванский

22-летний киевский актер пантомимы представил глубокий номер Воин, чтобы обратить внимание общества на тяжелую адаптацию возвращающихся с передовой бойцов.

Для Артура это личная боль, ведь его отец ушел защищать страну еще в 2022 году, а после тяжелого ранения стал военным капелланом.

— Он помогает находящимся на фронте людям стать более духовно сильными. Я хочу этим номером сказать: поймите, эти люди прошли ад. Этим людям нужна поддержка. Я помню. Я понимаю. И мне жаль, что так произошло, — поделился артист.

Україна має талант

Фото: СТБ

Дмитрий Довгий

26-летний стендап-комик родом из Каменца-Подольского, ныне обитающий в Берлине, покорил зал острым и самоироническим юмором о собственной жизни, получив желаемую золотую кнопку от Стаса Боклана.

— Знаете, Дмитрий, я много лет выхожу на сцену и всю жизнь завидую людям, которые, выходя на сцену, моментально завоевывают зрительское внимание. Это такая внутренняя энергия, которая, вероятно, дается Богом при рождении. Это либо есть, либо нет. У вас это есть, – прокомментировал свое решение Боклан.

Фото: СТБ

Фото: СТБ

Ринат Бугай и Лали Митченко

7-летний дуэт бальных танцоров из Харькова и Киева, несмотря на вынужденную разлуку из-за войны и тренировки в режиме онлайн, издал очень драйвовое выступление под классические хиты Майкла Джексона.

Україна має талант 2026: кто прошел в финал — финалисты Фото 4

Фото: СТБ

София Теплая

15-летняя спортсменка из городка Подольск Одесской области вернулась на проект через пять лет ради реванша и поразила присутствующих опасным эквилибром — выстрелила из лука огненной стрелой, привлекая только собственные ноги.

– Это было потрясающе, профессионально. Это действительно киношный сценарий, в котором вы являетесь персонажем, доказывающим не только миру, но и себе, что люди имеют право на ошибки, — подчеркнул Артем Пивоваров.

Україна має талант

Фото: СТБ

Дарья Пономаренко

13-летняя представительница Черкасс, уже успевшая стать официальной рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса, продемонстрировала утонченную и высокотехническую программу на воздушном пилоне, что заставило Елену Кравец нажать свою золотую кнопку.

Україна має талант

Фото: СТБ

Елена Вагонова и Валерия Радомская

Воздушные гимнастки в возрасте 27 и 36 лет вернулись из Шанхая после семилетней паузы, чтобы установить официальный Национальный рекорд — девушки провисели на собственных волосах в течение 2 минут и 2 секунд, получив единственную в сезоне общую золотую кнопку от всей коллегии судей.

Україна має талант

Фото: СТБ

Танцевальный коллектив BE BEST TEACHERS

Столичная хореографическая команда от 18 до 38 лет под руководством Юджина Кулаковского развертывала на сцене настоящий кинематографический перформанс с глубоким драматургическим подтекстом.

Україна має талант

Фото: СТБ

Марк Сердинский

12-летний вокалист из Ивано-Франковска, который является финалистом Нацотбора на Детское Евровидение 2026 и звездой соцсетей, тронул судей чувственным исполнением легендарной песни Николая Мозгового Материнская любовь.

Україна має талант

Фото: СТБ

Хардкор-группа Sick Solution и Мирон Рогозный

30-летние рок-музыканты, сейчас защищающие страну в рядах бригады Азов, выступили прямо с передовой, а 7-летний барабанщик Мирон покорил всех безупречным исполнением тяжелого трека группы Slipknot.

Україна має талант

Фото: СТБ

Во время совещания жюри решило объединить его в мощный совместный тандем для подготовки финального шоу.

Україна має талант

Фото: СТБ

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