20 сентября состоялся пятый, итоговый кастинг грандиозного сезона Україна має талант, который в этом году посвящен 35-летнему юбилею Независимости нашего государства.

Оценивали участников Стас Боклан, Елена Кравец и Артем Пивоваров, после длительных споров формировавших финальную десятку, причем четыре номера попали в турнирную таблицу автоматически благодаря нажатию золотых кнопок.

Кто прошел в финал Україна має талант 2026 — перечень финалистов

MAESTROPIANO (Алексей Беглецов)

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41-летний инструменталист из Киева поразил аудиторию виртуозным исполнением сложных композиций на фортепиано и завоевал первую в сезоне золотую кнопку непосредственно от Артема Пивоварова.

— Друг, ты в финале. Нет больше никаких препятствий. Я хочу тебя видеть в финале. Удиви меня. Пожалуйста, не подведи меня, – обратился к музыканту Артем Пивоваров.

Артур Гульванский

22-летний киевский актер пантомимы представил глубокий номер Воин, чтобы обратить внимание общества на тяжелую адаптацию возвращающихся с передовой бойцов.

Для Артура это личная боль, ведь его отец ушел защищать страну еще в 2022 году, а после тяжелого ранения стал военным капелланом.

— Он помогает находящимся на фронте людям стать более духовно сильными. Я хочу этим номером сказать: поймите, эти люди прошли ад. Этим людям нужна поддержка. Я помню. Я понимаю. И мне жаль, что так произошло, — поделился артист.

Дмитрий Довгий

26-летний стендап-комик родом из Каменца-Подольского, ныне обитающий в Берлине, покорил зал острым и самоироническим юмором о собственной жизни, получив желаемую золотую кнопку от Стаса Боклана.

— Знаете, Дмитрий, я много лет выхожу на сцену и всю жизнь завидую людям, которые, выходя на сцену, моментально завоевывают зрительское внимание. Это такая внутренняя энергия, которая, вероятно, дается Богом при рождении. Это либо есть, либо нет. У вас это есть, – прокомментировал свое решение Боклан.

Ринат Бугай и Лали Митченко

7-летний дуэт бальных танцоров из Харькова и Киева, несмотря на вынужденную разлуку из-за войны и тренировки в режиме онлайн, издал очень драйвовое выступление под классические хиты Майкла Джексона.

София Теплая

15-летняя спортсменка из городка Подольск Одесской области вернулась на проект через пять лет ради реванша и поразила присутствующих опасным эквилибром — выстрелила из лука огненной стрелой, привлекая только собственные ноги.

– Это было потрясающе, профессионально. Это действительно киношный сценарий, в котором вы являетесь персонажем, доказывающим не только миру, но и себе, что люди имеют право на ошибки, — подчеркнул Артем Пивоваров.

Дарья Пономаренко

13-летняя представительница Черкасс, уже успевшая стать официальной рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса, продемонстрировала утонченную и высокотехническую программу на воздушном пилоне, что заставило Елену Кравец нажать свою золотую кнопку.

Елена Вагонова и Валерия Радомская

Воздушные гимнастки в возрасте 27 и 36 лет вернулись из Шанхая после семилетней паузы, чтобы установить официальный Национальный рекорд — девушки провисели на собственных волосах в течение 2 минут и 2 секунд, получив единственную в сезоне общую золотую кнопку от всей коллегии судей.

Танцевальный коллектив BE BEST TEACHERS

Столичная хореографическая команда от 18 до 38 лет под руководством Юджина Кулаковского развертывала на сцене настоящий кинематографический перформанс с глубоким драматургическим подтекстом.

Марк Сердинский

12-летний вокалист из Ивано-Франковска, который является финалистом Нацотбора на Детское Евровидение 2026 и звездой соцсетей, тронул судей чувственным исполнением легендарной песни Николая Мозгового Материнская любовь.

Хардкор-группа Sick Solution и Мирон Рогозный

30-летние рок-музыканты, сейчас защищающие страну в рядах бригады Азов, выступили прямо с передовой, а 7-летний барабанщик Мирон покорил всех безупречным исполнением тяжелого трека группы Slipknot.

Во время совещания жюри решило объединить его в мощный совместный тандем для подготовки финального шоу.

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