Украинская металлургия резко сократила производство в августе, а в сентябре ситуация может ухудшиться еще больше. После российских ударов остановились Запорожсталь и Каметсталь, а 25 сентября стало известно о прекращении работы АрселорМиттал Кривой Рог.

Чем грозит металлургический кризис в Украине и как это повлияет на экономику, разбирались Факты ICTV.

Металлургия во время войны в Украине: производство стали сократилось

По данным ОП Укрметаллургпром, в августе 2026 года украинские металлургические предприятия произвели 277 тыс. т стали. Это на 57,3% меньше, чем в августе 2025 года, и на 39,4% меньше по сравнению с июлем.

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Производство чугуна в августе составило 257,1 тыс. т, сократившись на 65,6% в годовом измерении. Выпуск товарного металлопроката уменьшился на 57,4%, до 269,5 тыс. т.

За январь-август украинские предприятия произвели 4,3 млн т стали, что на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным аналитиков GMK Center, августовский показатель стал одним из самых низких в истории украинской металлургии. Меньше объемы производства были только в апреле и декабре 2022 года.

Главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко отметил, что в первой половине августа на производство влияли морская блокада и ограничения поставок в ЕС. Во второй половине месяца ситуация резко ухудшилась после атак на Запорожсталь и Каметсталь.

По оценке Тарасенко, из-за этого в сентябре объемы производства стали будут еще ниже, чем в августе.

Остановка ArcelorMittal еще сильнее ударит по отрасли

25 сентября руководство ArcelorMittal сообщило, что не может безопасно и стабильно возобновить работу АрселорМиттал Кривой Рог.

За последние пять недель предприятие подверглось четырем ракетным ударам. Последний произошел 21 сентября. По данным компании, в результате атак погибли пять сотрудников, еще 17 получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Производственные мощности предприятия получили значительные повреждения.

Генеральный директор АрселорМиттал Кривой Рог Мауро Лонгобардо заявил, что компания больше не может безопасно эксплуатировать предприятие. Сейчас ArcelorMittal планирует сосредоточиться на сохранении инфраструктуры, чтобы в будущем оставалась возможность возобновить производство.

Металлургический кризис в Украине: чем грозит

Остановка крупных металлургических предприятий в Украине, в частности и АрселорМиттал Кривой Рог, повлияет не только на показатели отдельных заводов.

Сокращение производства означает меньшие объемы промышленной продукции и экспорта, а также меньшую потребность в железнодорожных перевозках, энергоресурсах, сырье и услугах предприятий, которые работают с металлургическим комплексом.

Факты ICTV расспросили исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, экономиста Олега Пендзина, чем грозит металлургический кризис Украине. Эксперт рассказал, что остановка металлургических предприятий повлияет не только на саму отрасль, но и на города, экономика которых в значительной степени зависит от работы крупных комбинатов.

По его словам, вместе с остановкой предприятий люди теряют рабочие места и доходы. Это означает сокращение расходов в местной экономике.

Горно-металлургическая отрасль имеет большое значение для занятости в Украине. Непосредственно на предприятиях комплекса работают около 70 тыс. человек, а еще примерно 280 тыс. рабочих мест связаны с деятельностью смежных отраслей.

Зависимость от крупных промышленных предприятий особенно ощущается в Кривом Роге, Запорожье, Каменском и других городах с развитой промышленностью. Для них комбинаты являются не только крупными работодателями.

От их работы зависят поступления в местные бюджеты, деятельность предприятий-подрядчиков, транспортных и ремонтных компаний, а также спрос на товары и услуги местного бизнеса.

Если производство останавливается, последствия постепенно распространяются на всю городскую экономику. Сокращение объемов работы означает меньше заказов для перевозчиков, поставщиков, ремонтных предприятий и других партнеров промышленных компаний.

Кризис в металлургии скажется на городах, где крупные металлургические предприятия являются одними из основных работодателей. После увольнения узким специалистам сложно найти работу по специальности, поскольку во время войны количество соответствующих вакансий ограничено.

— Я не исключаю, что это может стать дополнительным фактором для новой волны миграции из Украины. Если люди не находят возможности трудоустроиться в своем городе, часть из них может искать работу в других регионах или за рубежом, — подчеркнул экономист.

Экономист добавляет, что проблема не ограничивается только металлургическими предприятиями. В Украине остановилась работа значительного количества горно-обогатительных комбинатов.

Это также означает потерю рабочих мест и доходов для людей, которые работали на этих предприятиях, а следовательно, создает дополнительное давление на города, где горно-металлургический комплекс был основой экономики.

По мнению экономиста, кризис в металлургии в Украине скажется и на работе железной дороги. Однако эксперт отмечает, что не стоит ожидать, что остановка металлургических предприятий станет критическим фактором для работы Укрзалізниці.

УЗ уже имеет существенные проблемы из-за российских ударов по инфраструктуре, подвижному составу и локомотивному парку. Кроме того, объемы перевозок металлургической продукции и сырья для нее уже сократились из-за снижения производства.

По оценке Пендзина, металлургия играет значительную роль в украинской экономике и до войны обеспечивала около 7% ВВП. Поэтому проблемы отрасли отражаются не только на отдельных предприятиях, но и на смежных сферах.

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