Государства-члены ЕС согласовали условия выделения €6,6 млрд из Европейского фонда мира (EPF) для помощи Украине.

В ЕС согласовали условия выделения €6,6 млрд из Фонда мира для Украины

В соцсети X высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что государства-члены ЕС согласовали условия выделения €6,6 млрд из Европейского фонда мира для Украины.

– Это хорошая новость для Украины и плохая новость для России, – отметила она.

В то же время Каллас отметила, что распределение средств предусматривает направление €900 млн на финансирование Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). Еще €1 млрд уйдет на новые совместные закупки оборонного оборудования.

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Основная часть пакета – €4,7 млрд – предназначена для компенсации расходов государствам-членам за уже предоставленную Украине военную технику и вооружение. Каллас подчеркнула, что отдельные страны ЕС уже заявили о намерении направить полученные компенсационные части непосредственно в дальнейшую поддержку Украины.

Кроме того, глава евродипломатии добавила, что попытки РФ запугать Европу гибридными атаками получают обратную реакцию.

– Гибридные атаки Москвы направлены на то, чтобы запугать Европу и заставить ее уменьшить поддержку Украины. Европа делает обратное, — подытожила дипломат.

Следует отметить, что средства из Европейского фонда мира (EPF) для помощи Украине два года блокировала Венгрия, в июле страна в конце концов сняла вето.

Реакция МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поприветствовал это решение.

— Приветствую важную договоренность между государствами-членами ЕС, которая открывает путь к выделению €6,6 млрд из Европейского фонда мира. Сегодняшняя долгожданная договоренность означает больше военной помощи, вооружения и подготовки для Украины, в то же время усиливая безопасность Европы, – отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что это своевременный ответ на эскалацию со стороны Кремля. Кроме того, он добавил, что каждая попытка РФ запугать Европу должна приводить к укреплению Украины и Европы.

Андрей Сибига поблагодарил высокую представительницу ЕС по иностранным делам и политики безопасности Каю Каллас и всех государств-членов ЕС за усиление поддержки Украины.

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