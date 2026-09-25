€6,6 млрд из Фонда мира: в ЕС согласовали условия помощи для Украины
- ЕС согласовал выделение €6,6 млрд, связанных с военной помощью Украине.
- В то же время Кая Каллас отметила, что это хорошая новость для Украины и плохая новость для России.
- Соответствующее решение поприветствовал глава МИД Андрей Сибига, назвав его своевременным ответом на эскалацию со стороны Кремля.
Государства-члены ЕС согласовали условия выделения €6,6 млрд из Европейского фонда мира (EPF) для помощи Украине.
В ЕС согласовали условия выделения €6,6 млрд из Фонда мира для Украины
В соцсети X высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что государства-члены ЕС согласовали условия выделения €6,6 млрд из Европейского фонда мира для Украины.
– Это хорошая новость для Украины и плохая новость для России, – отметила она.
В то же время Каллас отметила, что распределение средств предусматривает направление €900 млн на финансирование Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). Еще €1 млрд уйдет на новые совместные закупки оборонного оборудования.
Основная часть пакета – €4,7 млрд – предназначена для компенсации расходов государствам-членам за уже предоставленную Украине военную технику и вооружение. Каллас подчеркнула, что отдельные страны ЕС уже заявили о намерении направить полученные компенсационные части непосредственно в дальнейшую поддержку Украины.
Кроме того, глава евродипломатии добавила, что попытки РФ запугать Европу гибридными атаками получают обратную реакцию.
– Гибридные атаки Москвы направлены на то, чтобы запугать Европу и заставить ее уменьшить поддержку Украины. Европа делает обратное, — подытожила дипломат.
Следует отметить, что средства из Европейского фонда мира (EPF) для помощи Украине два года блокировала Венгрия, в июле страна в конце концов сняла вето.
Реакция МИД
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поприветствовал это решение.
— Приветствую важную договоренность между государствами-членами ЕС, которая открывает путь к выделению €6,6 млрд из Европейского фонда мира. Сегодняшняя долгожданная договоренность означает больше военной помощи, вооружения и подготовки для Украины, в то же время усиливая безопасность Европы, – отметил министр.
Глава МИД подчеркнул, что это своевременный ответ на эскалацию со стороны Кремля. Кроме того, он добавил, что каждая попытка РФ запугать Европу должна приводить к укреплению Украины и Европы.
Андрей Сибига поблагодарил высокую представительницу ЕС по иностранным делам и политики безопасности Каю Каллас и всех государств-членов ЕС за усиление поддержки Украины.