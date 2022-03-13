Российские войска сорвали “зеленый коридор” в Луганской области

Российско-оккупационные войска начали обстреливать “зеленый коридор” в Луганской области. Автобусы не могут выехать из-за огня.

Глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай подчеркнул, что продолжаются массированные обстрелы Кременной, Рубежного, Северодонецка, также громко в Попасной и Горном.

— Автобусы не могут выехать из-за обстрелов. Российские звери не хотят, чтобы украинцы были в безопасности, – убежден Гайдай.

Глава Луганской ОГА (ОВА) призвал местных жителей находиться в укрытии, беречь себя и своих родных, следить за информацией из официальных источников.

Ночные обстрелы в Луганской области

Ночью российские войска обстреляли Святогорскую Лавру, а утром – Свято-Христо-Рождественский Кафедральный Собор РПЦвУ в Северодонецке. Вражеская армия начала стрелять по людям, скрывающимся в святынях, подчеркнул Сергей Гайдай.

Более десяти воронок, обломками снарядов разбиты многие окна в соборе и административном доме, в котором расположено Епархиальное управление и подсобные помещения.

В цокольном помещении собора, где раньше проходили уставные богослужения, выбиты окна. В здании собора, где находятся жители города для укрытия от обстрелов, более 10 суток отсутствуют поставки воды, газа и электричества.