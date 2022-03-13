Російські війська зірвали “зелений коридор” у Луганській області

Російсько-окупаційні війська почали обстрілювати “зелений коридор” у Луганській області. Автобуси не можуть виїхати через вогонь.

Очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай наголосив, що тривають масовані обстріли Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька, також гучно в Попасній та Гірському.

– Автобуси не можуть виїхати через обстріли. Російські звірі не хочуть, щоб українці були в безпеці, – переконаний Гайдай.

Глава Луганської ОДА (ОВА) закликав місцевих жителів перебувати в укритті, берегти себе та своїх рідних, стежити за інформацією з офіційних джерел.

Нічні обстріли на Луганщині

Вночі російські війська обстріляли Святогірську Лавру, а вранці – Свято-Христо-Різдвяний Кафедральний Собор РПЦвУ у Сєвєродонецьку. Ворожа армія почала стріляти по людях, які переховуються у святинях, наголосив Сергій Гайдай.

Понад десять воронок, уламками снарядів розбито багато вікон у соборі та адміністративному будинку, в якому розташоване Єпархіальне управління та підсобні приміщення.

У цокольному приміщенні собору, де раніше відбувалися статутні богослужіння, вибиті вікна. У будівлі собору, де перебувають жителі міста для укриття від обстрілів, понад 10 діб відсутнє постачання води, газу та електрики.