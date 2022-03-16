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В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: есть погибшие

Марта Бондаренко редактор ленты
В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: есть погибшие

Сегодня утром в Хмельницкой области на трассе Кропивницкий — Знаменка вблизи села Лозовая Волочиской территориальной общины произошло ДТП. Погибли семь человек.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

По предварительным данным, произошло столкновение автобуса Setar, водителем которого является 61-летний житель Донецкой области, и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (данные водителя устанавливаются), который перевозил переселенцев из Днепра в направлении Тернополя.

В результате ДТП водитель и шесть пассажиров микроавтобуса погибли на месте аварии. Еще девять пассажиров госпитализировали в больницу в Волочиске.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности погибших и пострадавших. Водитель и пассажир автобуса всерьез не пострадали.

10 марта сообщалось, что в Киеве увеличилось количество ДТП, в том числе и с тяжелыми последствиями. Столичных водителей призвали придерживаться ПДД, скоростного режима и уважать друг друга на дороге.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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