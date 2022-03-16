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На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: є загиблі

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: є загиблі

Сьогодні зранку на Хмельниччині на трасі Кропивницький — Знам‘янка поблизу села Лозова Волочиської територіальної громади сталася ДТП. Загинуло семеро людей.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України.

За попередніми даними, сталося зіткнення автобуса Setar, водієм якого є 61-річний житель Донеччини, та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців з Дніпра в напрямку Тернополя.

У результаті ДТП водій та шість пасажирів мікроавтобуса загинули на місці аварії. Ще дев’ять пасажирів госпіталізували до лікарні в місті Волочиськ.

Наразі правоохоронці встановлюють особи загиблих і потерпілих. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали.

10 березня повідомлялося, що в Києві збільшилася кількість ДТП, зокрема й з тяжкими наслідками. У КМДА закликали водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму та поважати одне одного на дорозі.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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