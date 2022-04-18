Не помнили, когда ели в последний раз: в Покровске спасли четырех детей, которых бросила мать

В Покровске Донецкой области полицейские спасли четырех маленьких детей, которых родная мать бросила на дедушку с инвалидностью. Самому младшему ребенку недавно исполнилось пять месяцев.

За помощью к ювенальным инспекторам обратился сам дедушка. Он рассказал, что его горе-дочь, которая злоупотребляет спиртными напитками, просто “исчезла” после очередного похода в магазин за спиртным.

В квартире, где живут три маленькие сестрички и братик, была антисанитария и беспорядок. Самая старшая девочка, которой всего пять лет, не смогла объяснить, когда они в последний раз ели.

Полицейские покупали, накормили и переодели всех четверых детей в чистую одежду. После этого, с согласия дедушки, все они уехали жить в другой город.

— В условиях военного положения и эвакуации было сложно найти приют для детей. Им стал детский дом семейного типа в городе Родинское. Семья, в которой уже было 8 детей, вызвалась заботиться о малышах. Теперь у них 12 детей. Будем их всячески поддерживать, — отметил начальник сектора ювенальной превенции Покровского РУ Дмитрий Тимошенко.

В отношении многодетной матери полиция уже составила соответствующий админпротокол по ст. 184 (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) КУоАП. Это далеко не первый такой протокол в отношении женщины: где она находится сейчас, устанавливается.