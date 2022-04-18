Не пам’ятали, коли їли востаннє: у Покровську врятували чотирьох дітей, яких покинула матір

У Покровську Донецької області поліцейські врятували чотирьох маленьких дітей, яких рідна матір покинула на дідуся з інвалідністю. Наймолодшій дитині нещодавно виповнилося п’ять місяців.

За допомогою до ювенальних інспекторів звернувся сам дідусь. Він розповів, що його горе-донька, яка зловживає спиртними напоями, просто “зникла” після чергового походу в магазин за спиртним.

У квартирі, де мешкають три маленькі сестрички і братик, була антисанітарія і безлад. Найстарша дівчинка, якій лише п’ять років, не змогла пояснити, коли вони востаннє їли.

Поліцейські покупали, нагодували та переодягнули усіх чотирьох діток у чистий одяг. Після цього, за згоди дідуся, усі вони поїхали жити в інше місто.

– В умовах воєнного стану та евакуації було складно знайти для дітей прихисток. Ним став дитячий будинок сімейного типу в місті Родинське. Родина, в якій вже було 8 дітей, зголосилася піклуватися про малечу. Тепер у них 12 дітей. Будемо їх всіляко підтримувати, – зазначив начальник сектора ювенальної превенції Покровського РУ Дмитро Тимошенко.

Щодо багатодітної матері поліція вже склала відповідний адмінпротокол за ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов’язків) КУпАП. Це далеко не перший такий протокол щодо жінки: де вона перебуває, встановлюється.