В Северодонецке в Луганской области российские войска обстреляли жилые районы — повреждено 12 многоэтажек, электроподстанция, многочисленные уличные киоски.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, в результате массированных обстрелов погибли два человека.

Также массовые разрушения зафиксировали в Рубежном, Новодружеске, Лисичанске, Ореховом, Горском, Попасной.

— В прошлый вечер рашисты ставки подняли и хотели получить сразу массу жертв, попав в химзавод. Орки попали в АЗС и железнодорожный путь Северодонецкого Азота, — рассказал Сергей Гайдай.

По его информации, от обстрелов загорелись рельсы и трава на площади 400 кв. м. Рядом стояли цистерны с разными веществами, однако бойцам ГСЧС удалось предотвратить возгорание.

Сейчас смотрят

Ранее глава области рассказал, что из Попасной эвакуация пока не возможна. Город постоянно под обстрелами и почти все заминировано.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай