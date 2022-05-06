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Факты / Происшествия

В Северодонецке из-за вражеских обстрелов погибли два человека

Марта Бондаренко редактор ленты
В Северодонецке из-за вражеских обстрелов погибли два человека

В Северодонецке в Луганской области российские войска обстреляли жилые районы — повреждено 12 многоэтажек, электроподстанция, многочисленные уличные киоски.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, в результате массированных обстрелов погибли два человека.

Также массовые разрушения зафиксировали в Рубежном, Новодружеске, Лисичанске, Ореховом, Горском, Попасной.

— В прошлый вечер рашисты ставки подняли и хотели получить сразу массу жертв, попав в химзавод. Орки попали в АЗС и железнодорожный путь Северодонецкого Азота, — рассказал Сергей Гайдай.

По его информации, от обстрелов загорелись рельсы и трава на площади 400 кв. м. Рядом стояли цистерны с разными веществами, однако бойцам ГСЧС удалось предотвратить возгорание.

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Ранее глава области рассказал, что из Попасной эвакуация пока не возможна. Город постоянно под обстрелами и почти все заминировано.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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