В Северодонецке в Луганской области российские войска обстреляли жилые районы — повреждено 12 многоэтажек, электроподстанция, многочисленные уличные киоски.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
По его словам, в результате массированных обстрелов погибли два человека.
Также массовые разрушения зафиксировали в Рубежном, Новодружеске, Лисичанске, Ореховом, Горском, Попасной.
— В прошлый вечер рашисты ставки подняли и хотели получить сразу массу жертв, попав в химзавод. Орки попали в АЗС и железнодорожный путь Северодонецкого Азота, — рассказал Сергей Гайдай.
По его информации, от обстрелов загорелись рельсы и трава на площади 400 кв. м. Рядом стояли цистерны с разными веществами, однако бойцам ГСЧС удалось предотвратить возгорание.
Ранее глава области рассказал, что из Попасной эвакуация пока не возможна. Город постоянно под обстрелами и почти все заминировано.
Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай