У Сєвєродонецьку на Луганщині російські війська обстріляли житлові райони – пошкоджено 12 багатоповерхівок, електропідстанція, численні вуличні кіоски.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок масованих обстрілів загинуло двоє людей.

Також масові руйнування зафіксували у Рубіжному, Новодружеську, Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній.

– Минулого вечора рашисти ставки підняли і хотіли отримати одразу масу жертв, поціливши в хімзавод. Орки влучили в АЗС та залізничну колію Сєвєродонецького Азоту, – розповів Сергій Гайдай.

За його інформацією, від обстрілів загорілися колії та трава на площі 400 кв. м. Поряд стояли цистерни з різними речовинами, проте бійцям ДСНС вдалося запобігти загорянню.

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Раніше очільник області розповів, що з Попасної евакуація наразі не можлива. Місто постійно під обстрілами і майже все заміновано.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай