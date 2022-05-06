Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе, в частности об обстрелах Попасной, Северодонецка и Лисичанска.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, в Попасной уже довольно давно очень тяжелая ситуация. Город почти уничтожен, почти все заминировано.

— Это ежедневные бомбардировки, обстрелы со всех видов вооружения. Иногда целыми батальонами оккупанты пытаются атаковать наши силы обороны. Однако наши ребята держатся, – подчеркнул Гайдай.

По его словам, в городе до сих пор остаются гражданские. С эвакуацией сложная ситуация, ведь был трагический случай, когда оккупанты просто расстреляли один автобус с людьми, а еще один захватили в плен.

Сергей Гайдай подчеркнул, что именно из-за этих случаев эвакуация невозможна.

Руководитель ОВА рассказал, что в селе Воеводовка, близ Северодонецка, продолжаются ожесточенные бои.

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— Пока орки не захватили город… Продолжаются бои и в Белогоровке, это неподалеку Лисичанска, — подчеркнул Сергей Гайдай.

Сложная ситуация в Луганской области и с горючим, особенно с бензином – его нет. Однако через Офис президента удалось договориться с Укрзализныцей о поставках дизельного топлива.

Пока такое дизельное топливо хранится в разных местах — им заправляют эвакуационные автобусы, скорые помощи. У бойцов ГСЧС и полиции пока есть запасы горючего.

Еще глава области подчеркнул, что с приближением “сакрального” 9 мая в Луганской области могут усилиться вражеские обстрелы.

Фото: Сергей Гайдай