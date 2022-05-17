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Оккупанты ударили по военному объекту в Яворовском районе Львовской области

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Оккупанты ударили по военному объекту в Яворовском районе Львовской области

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры на территории Яворовского района Львовской области. Следует заметить, что обстрел велся почти на границе с Польшей.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

— Спасибо ПВО за работу! Вновь обстрелянный объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района, почти на границе с Польшей. Больше информации с утра. Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге, — подчеркнул Козицкий.

Также мэр Новояворовска во Львовской области Владимир Мацелюх сообщил о ракетном ударе по территории общины.

Взрывы во Львове и области

В 00:24 17 мая во Львовской области прозвучала воздушная тревога. После чего местные жители стали сообщать о серии взрывов. Впоследствии стало известно, что это работали украинские силы ПВО.

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Фото: Depositphotos

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