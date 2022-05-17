Російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури на території Яворівського району Львівської області. Варто зауважити, що обстріл вівся майже на кордоні з Польщею.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

– Дякую ППО за роботу! Знову обстріляний об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею. Більше інформації зранку. Не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу, – наголосив Козицький.

Також мер Новояворівська у Львівській області Володимир Мацелюх повідомив про ракетний удар по території громади.

Вибухи у Львові та області

О 00.24 17 травня у Львівській області пролунала повітряна тривога. Після чого місцеві жителі почали повідомляти про цілу серію вибухів. Згодом стало відомо, що то працювали українські сили ППО.