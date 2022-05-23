Открыли огонь по Запорожской АЭС: четырем российским командирам сообщили о подозрении

Май, 23 в 17:56

Еще четырем командирам подразделений войск страны-агрессора Российской Федерации заочно уведомлено о подозрении. Российские захватчики отдали команду подчиненным солдатам открыть вражеский огонь по Энергодару и Запорожской атомной электростанции.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в начале марта российские командиры сводного подразделения батальонных тактических групп Национальной гвардии РФ участвовали непосредственно в силовом захвате сооружений, объектов атомного предприятия и инфраструктуры Энергодара.

В результате полномасштабной российской атаки погибли граждане Украины, разрушены технологически важные сети и коммуникации, отметили в Офисе генпрокурора.

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Четверым командирам РФ заочно уведомлено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.