Відкрили вогонь по Запорізькій АЕС: чотирьом російським командирам повідомлено про підозру

Травень, 23 в 17:56

Ще чотирьом командирам підрозділів військ країни-агресора Російської Федерації заочно повідомлено про підозру. Російські загарбники дали команду підлеглим солдатам відкрити ворожий вогонь по Енергодару та Запорізькій атомній електростанції.

За даними Офісу генерального прокурора України, на початку березня російські командири зведеного підрозділу батальйонних тактичних груп Національної гвардії РФ безпосередньо брали участь у силовому захопленні споруд, об’єктів атомного підприємства та інфраструктури Енергодара.

Внаслідок повномасштабної російської атаки загинули громадяни України, зруйновано технологічно важливі мережі та комунікації, зазначили в Офісі генпрокурора.

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Чотирьом командирам РФ заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання за цим злочином передбачає тюремне ув’язнення від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.