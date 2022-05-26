Бил мирных жителей по ребрам и ногам, имитировал казнь: военному РФ сообщили о подозрении

Май, 26 в 16:25

Еще одному российскому военнослужащему сообщили о подозрении за агрессию против мирных жителей. Он удерживал людей в подвале без воды и еды, заставлял жителей раздеваться, бил по ребрам и ногам, угрожал им оружием.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в марте во время оккупации поселка городского типа Гостомель подозреваемый вместе с другими военными Вооруженных сил РФ производили незаконные обыски зданий.

Оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников правоохранительных органов. В одном из домов они угрожали мирным жителям оружием и заставили их полностью раздеться.

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Людей без пищи и воды удерживали в подвале, избивали по ребрам и ногам, угрожая оружием имитировали казнь. Российские военные, осуществляя так называемые фильтрационные мероприятия, проверяли документы и отбирали у мирных жителей мобильные телефоны.

Военнослужащему сводного подразделения управления Росгвардии в Кемеровской области Вооруженных сил Российской Федерации сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение от 10 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Службы безопасности Украины.