Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Бил мирных жителей по ребрам и ногам, имитировал казнь: военному РФ сообщили о подозрении

Юля Захарченко, редактор ленты
Бил мирных жителей по ребрам и ногам, имитировал казнь: военному РФ сообщили о подозрении
Фото: Офис генпрокурора, ГСЧС

Еще одному российскому военнослужащему сообщили о подозрении за агрессию против мирных жителей. Он удерживал людей в подвале без воды и еды, заставлял жителей раздеваться, бил по ребрам и ногам, угрожал им оружием.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в марте во время оккупации поселка городского типа Гостомель подозреваемый вместе с другими военными Вооруженных сил РФ производили незаконные обыски зданий.

Оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников правоохранительных органов. В одном из домов они угрожали мирным жителям оружием и заставили их полностью раздеться.

Сейчас смотрят

Людей без пищи и воды удерживали в подвале, избивали по ребрам и ногам, угрожая оружием имитировали казнь. Российские военные, осуществляя так называемые фильтрационные мероприятия, проверяли документы и отбирали у мирных жителей мобильные телефоны.

Военнослужащему сводного подразделения управления Росгвардии в Кемеровской области Вооруженных сил Российской Федерации сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение от 10 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Службы безопасности Украины.

Источник: Офис генпрокурора
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка