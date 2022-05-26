Бив мирних жителів по ребрах і ногах, імітував страту: військовому РФ повідомлено про підозру

Травень, 26 в 16:25

Ще одному російському військовослужбовцю повідомлено про підозру за агресію проти мирних жителів. Він утримував людей у підвалі без води та їжі, змушував мешканців роздягатися, бив по ребрах і ногах, погрожував їм зброєю.

За даними Офісу генерального прокурора України, у березні під час окупації селища міського типу Гостомель підозрюваний разом з іншими військовими Збройних сил РФ здійснювали незаконні обшуки будівель.

Окупанти вибивали двері, розбивали вікна та шукали військовослужбовців Збройних сил України та співробітників правоохоронних органів. В одному з будинків вони погрожували мирним мешканцям зброєю та змусили їх повністю роздягнутися.

Зараз дивляться

Людей без їжі та води утримували у підвалі, били по ребрах і ногах, погрожуючи зброєю імітували страту. Російські військові, здійснюючи так звані фільтраційні заходи, перевіряли документи та відбирали у мирних жителів мобільні телефони.

Військовослужбовцю зведеного підрозділу управління Росгвардії у Кемеровській області Збройних сил Російської Федерації повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання за цей злочин передбачає тюремне ув’язнення від 10 до років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Служби безпеки України.