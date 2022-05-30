Май, 30 в 6:30

В воскресенье вечером, 29 мая, российский враг нанес удары по городу Новый Буг Николаевской области.

Об этом сообщили в Новобужском городском совете.

Отмечается, что в центре города есть значительные разрушения.

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— Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома, в укрытии. Центральная часть города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется, — говорится в сообщении горсовета.

С 23.00 29 мая в Николаевской области два раза звучала воздушная тревога.

Напомним, что в начале апреля российские войска нанесли удар по детской больнице Николаевской области. Вражеский снаряд попал в один из автомобилей скорой помощи, что привело к его возгоранию.

Источник: Новобужский горсовет

Фото: ГПСУ