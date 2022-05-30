Оккупанты обстреляли Новый Буг Николаевской области, есть значительные разрушения
В воскресенье вечером, 29 мая, российский враг нанес удары по городу Новый Буг Николаевской области.
Об этом сообщили в Новобужском городском совете.
Отмечается, что в центре города есть значительные разрушения.
Сейчас смотрят
— Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома, в укрытии. Центральная часть города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется, — говорится в сообщении горсовета.
С 23.00 29 мая в Николаевской области два раза звучала воздушная тревога.
Напомним, что в начале апреля российские войска нанесли удар по детской больнице Николаевской области. Вражеский снаряд попал в один из автомобилей скорой помощи, что привело к его возгоранию.
Источник: Новобужский горсовет
Фото: ГПСУ