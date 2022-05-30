Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Окупанти обстріляли Новий Буг на Миколаївщині, є значні руйнування

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти обстріляли Новий Буг на Миколаївщині, є значні руйнування

У неділю ввечері, 29 травня, російський ворог завдав ударів по місту Новий Буг на Миколаївщині.

Про це повідомили у Новобузькій міській раді.

Зазначається, що у центрі міста є значні руйнування.

Зараз дивляться

– Зберігайте спокій, не панікуйте. Залишайтеся вдома, в укритті. Центральна частина міста зазнала значних руйнувань. Інформація уточнюється, – йдеться у повідомленні міськради.

З 23.00 29 травня на Миколаївщині двічі звучала повітряна тривога.

Нагадаємо, що на початку квітня російські війська завдали удару по дитячій лікарні на Миколаївщині. Ворожий снаряд влучив в один з автомобілів швидкої допомоги, що призвело до його спалаху.

Джерело: Новобузька міськрада

Фото: ДПСУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка