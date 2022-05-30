Окупанти обстріляли Новий Буг на Миколаївщині, є значні руйнування
У неділю ввечері, 29 травня, російський ворог завдав ударів по місту Новий Буг на Миколаївщині.
Про це повідомили у Новобузькій міській раді.
Зазначається, що у центрі міста є значні руйнування.
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– Зберігайте спокій, не панікуйте. Залишайтеся вдома, в укритті. Центральна частина міста зазнала значних руйнувань. Інформація уточнюється, – йдеться у повідомленні міськради.
З 23.00 29 травня на Миколаївщині двічі звучала повітряна тривога.
Нагадаємо, що на початку квітня російські війська завдали удару по дитячій лікарні на Миколаївщині. Ворожий снаряд влучив в один з автомобілів швидкої допомоги, що призвело до його спалаху.
Джерело: Новобузька міськрада
Фото: ДПСУ